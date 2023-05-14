Кобелев: «В руководстве «Динамо» мало футбольных людей»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» поражение московской команды «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Думаю, что одна из причин неудовлетворительных результатов — это потеря мотивации. Понятно, что после того, как они потеряли шансы войти в первую тройку, наверное, уже мотивация не та. Результаты клуба в столетие должны быть лучше. Много вопросов и по комплектованию состава. Много вопросов вообще, кто этим занимается? Понятно, что Бувач или кто там этим занимается. Никакой информации нет. Мы слушаем одного и того же человека. В руководстве «Динамо» мало футбольных людей. Их практически нет. Это одна из причин, которая не позволяет «Динамо» претендовать на что-то большое», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» занимает 7-е место, набрав 42 очка.