Билялетдинов высказался об уровне Игнатьева

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал игру нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева.

«Мне трудно говорить про уровень игры Ивана Игнатьева. Четкое впечатление от его выступления за «Локомотив» у меня еще не сложилось. Он обладает неплохими физическими качествами, определенным талантом. Многие обращают внимание на то, сколько он забил. Но я считаю, что неважно, сколько ты забиваешь, даже играя на позиции нападающего. Важно то, какую пользу ты приносишь, выходя на поле. Иван стал чаще появляться в составе, значит, он нужен Михаилу Галактионову. Значит, он приносит пользу команде. Редко, когда можно выходить несколько игр на поле и постоянно забивать. Нужно время на раскрытие. Когда игрок раскрывается и вливается в игру, он начинает забивать и отдавать. А безголевые серии бывают у многих нападающих. Так или иначе, мы ждем прорыва от Игнатьева. Возможно, это слегка затянулось. Но мы надеемся, что он еще себя проявит. Ему нужен рывок в атакующем плане, проще говоря, ему нужно начать забивать голы. Другой вопрос, хватит ли у руководства «Локомотива» терпения, чтобы наконец-то увидеть от него забитые мячи», — приводит слова Билялетдинова RT.

Игнатьев перешел в «Локомотив» в июле 2022 года в качестве свободного агента. За 25 матчей в составе московского клуба нападающий забил пять мячей и сделал две результативные передачи.