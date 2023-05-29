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Сегодня, 10:25

Кобелев: «Если руководители «Динамо» хоть что-то понимают в футболе, то они сразу же должны были назначить нового тренера»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение руководство клуба назначить нового специалиста перед началом летних сборов команды.

Ранее председатель правления «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб объявит о новом главном тренере в промежутке между окончанием сезона и началом сборов.

«Увольнение и назначение нового тренера — это серьезный вопрос. Когда руководство принимает решение убрать тренера, то у них должен быть план А и план Б. Если они сразу не назначают тренера, то хотят это сделать перед началом следующего сезона. Но если руководители хоть что-то понимают в футболе, то они сразу же должны были назначить нового главного тренера, который повел бы команду в следующем году. Новый специалист мог бы за несколько матчей посмотреть игроков, понять кто ему нужен, предложить руководству трансферы на выход и на вход. А так получается, что у нового тренера «Динамо» будет только месяц на знакомство с командой, покупку и продажу игроков. Боюсь, что при таком подходе «Динамо» выйдет в новом сезоне недостаточно укомплектованным», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» в мае объявило об увольнении Славиши Йовановича. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера стал Павел Алпатов.

После поражения от «Локомотива» в 29-м туре бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в РПЛ.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Химки – Урал
 0 : 3
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Торпедо – Оренбург
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27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
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Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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