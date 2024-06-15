Кобелев отреагировал на слова главного тренера «Шинника» Черышева о его работе в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слова главного тренера «Шинника» Дмитрия Черышева, который назвал коллегу лучшим тренером бело-голубых в XXI веке.

«Черышев назвал мня лучшим тренером «Динамо» в XXI веке? Дмитрия Черышева я очень хорошо знаю. Ваше дело — писать, а мы как-нибудь вместе разберемся между собой. Но, конечно, такая оценка приятна от хорошего товарища», — цитирует Кобелева Legalbet.