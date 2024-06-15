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Кобелев отреагировал на слова главного тренера «Шинника» Черышева о его работе в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал слова главного тренера «Шинника» Дмитрия Черышева, который назвал коллегу лучшим тренером бело-голубых в XXI веке.

«Черышев назвал мня лучшим тренером «Динамо» в XXI веке? Дмитрия Черышева я очень хорошо знаю. Ваше дело — писать, а мы как-нибудь вместе разберемся между собой. Но, конечно, такая оценка приятна от хорошего товарища», — цитирует Кобелева Legalbet.

Под руководством Кобелева «Динамо» завоевало бронзу РПЛ в 2008 году. В 2016-м бело-голубые с Кобелевым вылетели из РПЛ. После этого специалист не работал главным тренером.
Источник: https://legalbet.ru/news/takaya-otcenka-priyatna-kobelev-o-slovah-cherisheva/
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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