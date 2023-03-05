Спортивный директор «Оренбурга»: «ВАР сильно помогает в ключевых эпизодах»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о работе судей в чемпионате России. В матче 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил защитника оренбужцев Михаила Сивакова и назначил пенальти, с которого грозненцы забили победный гол.

— До возобновления сезона у вас было седьмое место в турнирной таблице. Судейство сильно сказалось на итоговом результате 17 туров?

— Нет. ВАР очень сильно помогает в ключевых эпизодах. Конечно, есть моменты, когда против тебя играет хорошая команда и появляется момент 50 на 50, который трактуется не в твою пользу. Но в целом все в порядке.

— Кроме матча с «Ахматом» после возобновления?

— Это наш взгляд, мы видим момент по-другому. Сегодня отправили документы в ЭСК, чтобы там разбирались, прав судья или нет. Но в первую очередь мы сами играли плохо. Надо в себе разбираться. Первая игра — всегда загадка. Вроде два месяца готовились, все было хорошо. Разбираемся, делаем выводы.