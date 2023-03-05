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Сегодня, 23:08

Спортивный директор «Оренбурга»: «ВАР сильно помогает в ключевых эпизодах»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о работе судей в чемпионате России. В матче 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:3) главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил защитника оренбужцев Михаила Сивакова и назначил пенальти, с которого грозненцы забили победный гол.

— До возобновления сезона у вас было седьмое место в турнирной таблице. Судейство сильно сказалось на итоговом результате 17 туров?

— Нет. ВАР очень сильно помогает в ключевых эпизодах. Конечно, есть моменты, когда против тебя играет хорошая команда и появляется момент 50 на 50, который трактуется не в твою пользу. Но в целом все в порядке.

— Кроме матча с «Ахматом» после возобновления?

— Это наш взгляд, мы видим момент по-другому. Сегодня отправили документы в ЭСК, чтобы там разбирались, прав судья или нет. Но в первую очередь мы сами играли плохо. Надо в себе разбираться. Первая игра — всегда загадка. Вроде два месяца готовились, все было хорошо. Разбираемся, делаем выводы.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Зенит – Пари НН
 3 : 0
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Ахмат – Оренбург
 3 : 1
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Ростов – Локомотив
 1 : 3
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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