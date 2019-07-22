Ко второй части сезона-2019/20 все арбитры премьер-лиги получат лицензию на работу ВАР

Главный менеджер проекта ВАР Леонид Калошин прокомментировал количество российских арбитров, работающих с ВАР.

– Сейчас лицензированных арбитров ВАР пять, шесть АВАР. Планируется, что с введением ВАР-центра во второй части сезона все судьи будут лицензированы ИФАБ. Все судьи из списка премьер-лиги будут лицензированы ИФАБ в качестве ВАР. Если судья не получит лицензию, он не сможет работать в премьер-лиге, – сказал Калошин на пресс-конференции.

Система ВАР впервые была использована в матче 2-го тура РПЛ между "Динамо" и "Рубином". (Александр Рогулев)

Калошин – о медленном внедрении ВАР в России: "Был сделан выбор в пользу качества"