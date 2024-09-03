Клубы РПЛ потратили рекордную сумму на трансферы летом с момента отстранения от еврокубков

ФИФА опубликовала отчет о переходах в мировых лигах в летнее трансферное окно.

Согласно отчету, в России на трансферы потратили летом 76,2 миллиона долларов. Это рекордная сумма с момента отстранения российских клубов от участия в еврокубках в 2022 году. Кроме того, летом произошло 116 трансферов, что также является рекордом с 2021 года.

После 7 туров лидером РПЛ с 17 очками является «Зенит». Второе место занимает «Краснодар» (15 очков), третье — «Локомотив» (15).