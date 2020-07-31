РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Клубы РПЛ поддержали новый формат молодежного первенства

16:18

В Молодежном первенстве нового сезона выступят 20 клубов: 16 молодежных команд клубов РПЛ и 4 команды, принимавшие участие в розыгрыше Юношеской футбольной лиги-2019/20, сообщает сайт РПЛ.

В первой части турнира клубы будут поделены на две группы по 10 команд с учетом территориального принципа, они сыграют два круга каждый с каждым. В финальной части первые 5 команд из группы A сыграют с первыми 5 командами из группы Б, а последние 5 команд из группы А сыграют с последними 5 командами из группы Б. Всего в турнире будет проведено 28 туров (280 матчей).

В Молодежном первенстве-2020/21 смогут принять участие футболисты, не являющиеся легионерами, которые родились не позднее 1 января 2002 года. В заявку на сезон также могут быть включены 5 игроков (не более 3 в заявку на матч), которые родились не позднее 1 января 2001 года.

Также в заявку на матч клубы могут внести двух «джокеров» — футболистов без ограничений по возрасту и гражданству.

Расписание матчей Молодежного первенства не будет связано с матчами Тинькофф РПЛ. Календарь турнира будет опубликован позднее.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25234.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир