Клубы РПЛ поддержали новый формат молодежного первенства

В Молодежном первенстве нового сезона выступят 20 клубов: 16 молодежных команд клубов РПЛ и 4 команды, принимавшие участие в розыгрыше Юношеской футбольной лиги-2019/20, сообщает сайт РПЛ.

В первой части турнира клубы будут поделены на две группы по 10 команд с учетом территориального принципа, они сыграют два круга каждый с каждым. В финальной части первые 5 команд из группы A сыграют с первыми 5 командами из группы Б, а последние 5 команд из группы А сыграют с последними 5 командами из группы Б. Всего в турнире будет проведено 28 туров (280 матчей).

В Молодежном первенстве-2020/21 смогут принять участие футболисты, не являющиеся легионерами, которые родились не позднее 1 января 2002 года. В заявку на сезон также могут быть включены 5 игроков (не более 3 в заявку на матч), которые родились не позднее 1 января 2001 года.

Также в заявку на матч клубы могут внести двух «джокеров» — футболистов без ограничений по возрасту и гражданству.

Расписание матчей Молодежного первенства не будет связано с матчами Тинькофф РПЛ. Календарь турнира будет опубликован позднее.