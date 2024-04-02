Чернов назвал текущий сезон РПЛ самым плотным в своей карьере

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о сезоне-2023/24 чемпионата России.

«Можно ли сказать, что этот сезон РПЛ — самый плотный в моей карьере? Наверное, да, так и есть. Сейчас в РПЛ нет такого ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» в последние пять лет, нет большого отрыва в топ-5. Все команды в верхней части таблицы цепляются, стараются. Все будет решаться между ними. В чем причина? Просто чемпионат выровнялся. Нет такого, что кто-то стал намного слабее. Играть со всеми трудно, нет проходных игр», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит», у которого 41 балл.