Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:56

Чернов назвал текущий сезон РПЛ самым плотным в своей карьере

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о сезоне-2023/24 чемпионата России.

«Можно ли сказать, что этот сезон РПЛ — самый плотный в моей карьере? Наверное, да, так и есть. Сейчас в РПЛ нет такого ярко выраженного лидера, каким был «Зенит» в последние пять лет, нет большого отрыва в топ-5. Все команды в верхней части таблицы цепляются, стараются. Все будет решаться между ними. В чем причина? Просто чемпионат выровнялся. Нет такого, что кто-то стал намного слабее. Играть со всеми трудно, нет проходных игр», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

После 21 матча «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером является «Зенит», у которого 41 балл.

Источник: РБ Спорт
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Клубы РПЛ не обращались в ЭСК по итогам 22-го тура РПЛ
Кузьмичев: «Хамулич — это игрок не уровня «Локомотива», с Ньямси клуб пока не угадал»
В «Ахмате» сообщили о возвращении в общую группу нападающего Агаларова
Овчинников раскритиковал манеру «Ростова» Карпина выходить из обороны через короткий пас
Нигматуллин: «В ЦСКА сейчас нет поводов рассматривать отставку Федотова»
Овчинников объяснил, почему Акинфеев никогда не станет тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клубы РПЛ не обращались в ЭСК по итогам 22-го тура РПЛ

Силкин: «У Ташаева не получилась карьера. С каждым переходом в новый клуб его уровень опускался все ниже и ниже»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости