Клубные сотрудники «Спартака» переведены на удаленную работу

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» приняло решение о переводе на удаленную работу клубных сотрудников. Исключение — те, кому для выполнения обязанностей требуется обязательное присутствие в офисе на «Открытие Арене».

При этом не запрещено покидать квартиры и дома — но на непродолжительное время. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. Ранее игрокам было запрещено покидать Москву и Московскую область.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 22 туров. (Вячеслав Короткин)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.