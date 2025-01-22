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Сегодня, 22:10

Дасаев — об уходе Селихова из «Спартака»: «Хороший был вратарь, не знаю, по какой причине он ушел»

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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на разрыв контракта между голкипером Александром Селиховым и московским клубом.

«Вратарь был хороший, не знаю, по какой причине он сидел в запасе. Трудно сказать. Сожалею ли я? Это его решение, чему тут сожалеть? Я же не знаю, по какой причине он ушел», — сказал Дасаев «СЭ».

22 января пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с Селиховым.

Голкипер перешел в московский клуб из «Амкара» в январе 2017 года. За красно-белых 30-летний вратарь провел 102 матча.

(Александр Абустин)

Александр Селихов
Ринат Дасаев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

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Бителло

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