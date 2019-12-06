Кирилл Новиков: «Зенит» владел преимуществом, играл сильнее нас, по праву одержал победу»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение в матче 19-го тура премьер-лиги от «Зенита» (0:3).

- «Зенит» владел преимуществом, играл сильнее нас, по праву одержал победу. Мы поздравляем соперника, это заслуженная победа

- Что не получилось у вас?

- Результат предопределило высочайшее мастерство футболистов «Зенита», которые в первом тайме выжали из одного момента три гола. У соперника высокий уровень футболистов, они умеют реализовывать моменты, что и показали. Первый тайм был равным, Но первый подход «Зенита» - гол, первый угловой - гол, единственный раз дали Дзюбе принять мяч - тоже гол.

- На второй тайм какая был задача?

- Поправить ошибки первого тайма. У нас было достаточно хороших подходов, но не было острых передач, во втором тайме нацеливали игроков на это. Попросили забыть счет и действовать так будто, все еще 0:0. (Гоша Чернов)

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