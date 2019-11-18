Кирилл Новиков: «Очень рад поработать с Шиманьски»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, что он думает о полузащитнике команды Себастьяне Шиманьски.

— В прошлом месяце Шиманьски был признан болельщиками лучшим игроком. Согласны с этим?

— Не хочу никого выделять. Считаю, что вся команда делает большое дело. Они объединились и стараются выправить ситуацию. Мы еще не вышли из опасной зоны, но каждый проделал большую работу, отдал все силы на поле. Мы это видим и говорим ребятам после каждой игры слова благодарности за то, что выжимают из себя 200 процентов. Что касается Шиманьски, как игрока, то это отличный футболист, который продолжит расти и прибавлять. Он — универсал, способный сыграть на разных позициях. Очень рад с ним поработать. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.