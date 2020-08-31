Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от жеребьевки 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Бело-голубые встретятся в Грузии с тбилисским «Локомотивом».

— Понятно, что целенаправленно мы эту команду не изучали, — сказал Новиков в интервью клубной пресс-службе. — В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших техничных футболистов, а команды стремятся играть в атакующий футбол. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться.