Кирилл Новиков: «Мы хотим владеть инициативой в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о подготовке к матчу 17-го тура РПЛ против «Ростова». Встреча начнется в 16:30 мск.

—Выйдет Роман Евгеньев, который находится в игровом тонусе, — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». — К сожалению, Шунич был травмирован последний месяц, только вышел в общую группу, поэтому он пока не готов проводить весь матч.

— То, что «Ростов» при Карпине показывает более атакующую игру, можно считать, что «Динамо» отдаст инициативу?

— Нет, мы хотим владеть инициативой, атаковать.

— Как-то проанализировали причину хорошей серии «Динамо»?

— Да, но не хотелось бы пока говорить об этом во все услышание. Мы знаем, что нужно улучшать.

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