Кирилл Кокорин: "Я полтора года назад сдал ЕГЭ, мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Кокорин заявил в ходе судебного заседания в московском Тверском районном суде, что его выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает.

Сегодня проходит рассмотрение ходатайства о продлении срока заключения под стражей братьев Кокориных, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

- Я полтора года назад сдал ЕГЭ! Мне 19 лет! А меня выставляют уголовным преступником, который чуть ли не людей убивает. О чем речь? Как вообще такие ходатайства можно писать?

Напомним, что все четверо обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!