Глебов — о первых сборах в ЦСКА: «Даже морально уставал. Боялся, что ошибусь и меня уберут»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал про свои первые сборы в составе московского клуба.

— Помню, как впервые тебя увидел на сборах ЦСКА в Эмиратах зимой 2023-го. Сложное было время?

— Даже морально уставал от нахождения там. Боялся: ошибусь — и все, меня уберут. На первую тренировку вышел нападающим — вроде нормально. А на второй мне говорят: «Ты правый латераль».

— Ты офигел?

— Да: «Как это вообще? Что там делать?» Первое время вообще ничего не понимал, и меня легко обыгрывали. Брал я только тем, что быстро бегал туда-сюда, — цитирует Глебова Sport24.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.