Глебов — о первых сборах в ЦСКА: «Даже морально уставал. Боялся, что ошибусь и меня уберут»
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал про свои первые сборы в составе московского клуба.
— Помню, как впервые тебя увидел на сборах ЦСКА в Эмиратах зимой 2023-го. Сложное было время?
— Даже морально уставал от нахождения там. Боялся: ошибусь — и все, меня уберут. На первую тренировку вышел нападающим — вроде нормально. А на второй мне говорят: «Ты правый латераль».
— Ты офигел?
— Да: «Как это вообще? Что там делать?» Первое время вообще ничего не понимал, и меня легко обыгрывали. Брал я только тем, что быстро бегал туда-сюда, — цитирует Глебова Sport24.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Источник: Sport24
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|
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|0
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|21
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|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
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|4
|0
|5
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|12
|
7
|Рубин
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|2
|6
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|12-11
|12
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|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|Ростов
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|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
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|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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