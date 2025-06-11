В тульском «Арсенале» подтвердили, что Сторожук возглавит «Ахмат»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Валерий Гриньковский сообщил, что бывший главный тренер команды Александр Сторожук возглавит «Ахмат».

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с 43-летним специалистом в среду, 11 июня.

«Мы благодарны Александру Александровичу и его тренерскому штабу за проделанную работу в течение двух с половиной сезонов, все это время мы были объединены общей целью. Но сейчас каждый идет своим путем. Желаем Александру Сторожуку успехов в грозненском «Ахмате», — цитирует Гриньковского РИА «Новости».

Сторожук возглавлял команду с января 2023 года. Под его руководством «Арсенал» провел 87 матчей, одержал 25 побед, 36 раз сыграл вничью и уступил в 26 встречах. В сезоне-2024/25 туляки финишировали на десятом месте в Мелбет-Первой лиге.

«Ахмат» в сезоне-2024/25 выступал под руководством Сергея Ташуева. Он покинул команду после первого стыкового матча с «Уралом» (1:2) за место в РПЛ в сезоне-2025/26. В ответной игре грозненцы одержали победу (2:0) под руководством и. о. главного тренера Федора Щербаченко. После матча Щербаченко тоже покинул клуб.