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«Кикнадзе живет в выдуманном мире. И в этом мире нет «Локомотива». Рэпер L'One раскритиковал гендиректора клуба

20:16
Леван Горозия. Фото Instagram.
Леван Горозия. Фото Instagram.
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Популярный рэп-исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, раскритиковал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе за то, что тот поддержал решение не продлевать контракт с главным тренером московского клуба Юрием Семиным.

— По следам интервью. Господин генеральный директор живет в выдуманном мире, — написал Горозия в Twitter. — И в этом мире нет «Локомотива».

Я за «Локомотив». За Семина. За болельщиков. За команду. К Николичу у меня отношение нейтральное. Но я буду даже рад, если у него получится, потому что уважаю людей, которые не сдаются под колоссальным давлением. А ему сейчас будет несладко. Я еще не выражался даже. Видимо, все впереди.

Интервью-пшик через 8 дней после скандала. Рабинер — о первом выступлении Кикнадзе о непродлении соглашения с Семиным // «При Николиче «Локо» будет играть в более осмысленный футбол». Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина

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