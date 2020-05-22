«Кикнадзе живет в выдуманном мире. И в этом мире нет «Локомотива». Рэпер L'One раскритиковал гендиректора клуба

Популярный рэп-исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, раскритиковал генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе за то, что тот поддержал решение не продлевать контракт с главным тренером московского клуба Юрием Семиным.

— По следам интервью. Господин генеральный директор живет в выдуманном мире, — написал Горозия в Twitter. — И в этом мире нет «Локомотива».

Я за «Локомотив». За Семина. За болельщиков. За команду. К Николичу у меня отношение нейтральное. Но я буду даже рад, если у него получится, потому что уважаю людей, которые не сдаются под колоссальным давлением. А ему сейчас будет несладко. Я еще не выражался даже. Видимо, все впереди.

Интервью-пшик через 8 дней после скандала. Рабинер — о первом выступлении Кикнадзе о непродлении соглашения с Семиным // «При Николиче «Локо» будет играть в более осмысленный футбол». Первое интервью Кикнадзе после ухода Семина