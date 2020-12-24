Кикнадзе заявил, что верит в будущее «Локомотива» под руководством Николича

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход из клуба.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года», — приводит «Матч ТВ» слова Кикнадзе.

Специалист поблагодарил административный персонал «Локомотива» и заявил, что видит перспективы у команды под руководством Марко Николича.

«Я верю в хорошее будущее «Локомотива» под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — добавил Кикнадзе.

23 декабря стало известно, что Кикнадзе уходит из «Локомотива». Его должность займет Владимир Леонченко, который с 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя профсоюза футболистов и тренеров.