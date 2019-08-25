Кэтэлин Карп: «Если «Уфа» не наберет очки с «Оренбургом», победа над «Зенитом» будет пустой»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре РПЛ. Команда из Башкортостана впервые в своей истории обыграла питерцев.

— Хорошие впечатления от победы мы довольны, что обыграли «Зенит», — цитирует ProSportStory Карпа. — Эта победа для всех болельщиков и Вадима Евсеева, для Шамиля Газизова. Мы играем агрессивно при своих болельщиках и продолжим так играть. Шампанского и празднования не было. Просто после каждой победы мы собираемся там в кругу.

— Расскажите о стычке, не страшно было идти с жtлтой карточкой?

— Нет, потому что я ничего не делал.

— А что вообще произошло?

— Это не для СМИ.

— С каким настроем подойдете к матчу с «Оренбургом»?

— Если мы не наберем очки с «Оренбургом», то эти победы будут пустыми. «Уфа» должна хорошо играть для своих болельщиков и брать три очка.