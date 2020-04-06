Кержаков выбрал четверку лучших форвардов РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что лучшими форвардами РПЛ являются Александр Кокорин («Сочи»), Артем Дзюба («Зенит), Элдор Шомуродов («Ростов») и Николай Комличенко («Динамо»).

— Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл, — сказал Кержаков. — Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так Кокорин, Дзюба, Шомуродов. Последний хорош в завершении. У него функции похожи на Фирмину в «Ливерпуле». Он очень оттягивается вниз и освобождает место для рывков за спину. А также хорош в подыгрыше.