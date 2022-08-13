Кержаков считает, что для ЦСКА ничья в матче против «Зенита» будет приемлемым результатом

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Ожидаю сегодня хорошего интересного матча. На мой взгляд, в этой встрече «Зенит» будет доминировать. Они играют дома, при своих болельщиках, поэтому будут стараться владеть инициативой.

Думаю, что для ЦСКА ничья в Санкт-Петербурге будет приемлемым результатом. У армейцев новая команда, новый тренер. Это будет самый серьезный соперник для ЦСКА в первых пяти матчах. Интересно будет посмотреть за командой Федотова, что они будут противопоставлять «Зениту» сегодня", — сказал Кержаков «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на 4-м месте — 8 очков.