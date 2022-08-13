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Сегодня, 10:57

Кержаков считает, что для ЦСКА ничья в матче против «Зенита» будет приемлемым результатом

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Ожидаю сегодня хорошего интересного матча. На мой взгляд, в этой встрече «Зенит» будет доминировать. Они играют дома, при своих болельщиках, поэтому будут стараться владеть инициативой.

Думаю, что для ЦСКА ничья в Санкт-Петербурге будет приемлемым результатом. У армейцев новая команда, новый тренер. Это будет самый серьезный соперник для ЦСКА в первых пяти матчах. Интересно будет посмотреть за командой Федотова, что они будут противопоставлять «Зениту» сегодня", — сказал Кержаков «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на 4-м месте — 8 очков.

Александр Кержаков
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ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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