Соболев пошутил на тему того, что часто падает в чужой штрафной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил на тему того, что его ругали за частые падения в чужой штрафной. В прошлом сезоне он перед одним из матчей РПЛ надел кепку с дельфином.

— Как поживает кепка с дельфином?

— Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка — и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое. Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!

— Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?

— Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!

После 4 туров РПЛ Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист за «Спартак». Красно-белые идут на втором месте турнирной таблицы, набрав 10 очков.