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Соболев — о помощи дельфинам: «Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!»

Соболев пошутил на тему того, что часто падает в чужой штрафной
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пошутил на тему того, что его ругали за частые падения в чужой штрафной. В прошлом сезоне он перед одним из матчей РПЛ надел кепку с дельфином.

— Как поживает кепка с дельфином?

— Ее забрал себе наш клубный фотограф после финала Кубка — и не отдает! Но я придумаю что-нибудь новое. Может, комбо из футболки и майки с дельфинами. Или открою свой дельфинарий!

— Может, сделаешь пожертвование в какую-нибудь организацию, спасающую дельфинов?

— Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!

После 4 туров РПЛ Соболев забил 2 гола и сделал 1 ассист за «Спартак». Красно-белые идут на втором месте турнирной таблицы, набрав 10 очков.

Источник: https://spartak.com/news/2022-08-13-aleksandr_sobolev_sezon_tolko_nachalsya_rabotayem/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
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