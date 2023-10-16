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Сегодня, 12:30

Кержаков рассказал, как подружился со звездой «Рейнджерс» Панариным

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Кержаков и Артемий Панарин.
Фото Соцсети

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как во времена выступлений за «Зенит» сдружился с тогдашним форвардом хоккейного СКА, а впоследствии суперзвездой НХЛ Артемием Панариным.

— В 2016 году я делал интервью с хоккеистом Артемием Панариным, и он рассказывал, что вы взяли 72-й номер в «Цюрихе» по его совету.

— Не по совету, а потому что у него был 72-й номер.

— Продолжаете с ним общаться?

— Да, недавно созванивались. А встречались последний раз года три назад, когда он в Питер приезжал.

— Он ведь в какой-то момент от смартфона отказался, кнопочный купил.

— Мне удалось его зацепить! Я зашел, увидел, что он был недавно [в сети]. Написал ему, он тут же ответил. Но, думаю, когда сезон начнется — уже без шансов.

— Он рассказывал, что вас познакомил помощник Вячеслава Быкова Игорь Захаркин. А вы-то с ним как сошлись?

— С Захаркиным я в «Сапсане» познакомился. Пустой вагон был — вот и встретились. Потом поужинали с ним и с Быковым, когда они только возглавили СКА. А затем после одного из матчей я пришел в подтрибунку, и мы с Темой, сыграли в настольный теннис.

— Кто кого?

— Не помню. Но после этого сдружились.

— Панарин говорил мне, что вы постоянно смотрели матчи его «Чикаго», звонили ему после каждой игры.

— Так и было. Тогда у меня не было работы, поэтому мог на этом полностью сконцентрироваться. А сейчас тяжело. Утром просыпаюсь — и сразу смотрю отчеты. Если видел фамилию Панарин, сразу ему звонил. Но раньше у него смартфон был, теперь все сложнее.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Артемий Панарин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

Краснодар

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Роман Ежов

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Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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