Кержаков рассказал, как подружился со звездой «Рейнджерс» Панариным

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как во времена выступлений за «Зенит» сдружился с тогдашним форвардом хоккейного СКА, а впоследствии суперзвездой НХЛ Артемием Панариным.

— В 2016 году я делал интервью с хоккеистом Артемием Панариным, и он рассказывал, что вы взяли 72-й номер в «Цюрихе» по его совету.

— Не по совету, а потому что у него был 72-й номер.

— Продолжаете с ним общаться?

— Да, недавно созванивались. А встречались последний раз года три назад, когда он в Питер приезжал.

— Он ведь в какой-то момент от смартфона отказался, кнопочный купил.

— Мне удалось его зацепить! Я зашел, увидел, что он был недавно [в сети]. Написал ему, он тут же ответил. Но, думаю, когда сезон начнется — уже без шансов.

— Он рассказывал, что вас познакомил помощник Вячеслава Быкова Игорь Захаркин. А вы-то с ним как сошлись?

— С Захаркиным я в «Сапсане» познакомился. Пустой вагон был — вот и встретились. Потом поужинали с ним и с Быковым, когда они только возглавили СКА. А затем после одного из матчей я пришел в подтрибунку, и мы с Темой, сыграли в настольный теннис.

— Кто кого?

— Не помню. Но после этого сдружились.

— Панарин говорил мне, что вы постоянно смотрели матчи его «Чикаго», звонили ему после каждой игры.

— Так и было. Тогда у меня не было работы, поэтому мог на этом полностью сконцентрироваться. А сейчас тяжело. Утром просыпаюсь — и сразу смотрю отчеты. Если видел фамилию Панарин, сразу ему звонил. Но раньше у него смартфон был, теперь все сложнее.