Агент Щенникова: «Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя»

Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

15 октября стало известно, что 32-летний россиянин приостановил карьеру.

«Он тренируется самостоятельно, поддерживает форму и находится в полном тонусе. Планирует ли он тренироваться с каким-то клубом? Это покажет время. На данный момент решение такое. Речь идет о приостановке. Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.