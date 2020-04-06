Кержаков оценил игру Смолова в «Сельте» и дал совет Кокорину

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» «СЭ» заявил, что следующий сезон в Европе сложится легче для форварда «Сельты» Федора Смолова. Он также посоветовал игроку «Сочи» Александру Кокорину уезжать за границу в случае хорошего предложения.

— Федя попал в команду, которая является менее сильной, чем моя «Севилья», — сказал Кержаков. — Он приехал уже состоявшимся футболистом, на него рассчитывали. Он ехал туда игроком основного состава. Хочется, чтобы он забивал немного больше. Но испанский чемпионат — это очень сильный турнир. Это не чемпионат России. Там каждый футболист намного сильнее, чем в премьер-лиге. К этому нужно привыкнуть. Там нужно освоиться. Для Феди это большой опыт в адаптации. Следующий сезон для него будет намного легче.

Кокорин и Европа? Если у него будет хороший вариант, то нужно ехать обязательно.