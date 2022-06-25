Кечинов: «Доверия и игрового времени Глушенкову предоставлялось очень мало в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Нужно было дать больше доверия в «Спартаке» парню, потому что у него хорошие футбольные качества, он хорошо технически оснащен. Максим — интересный и креативный футболист. К сожалению, доверия и игрового времени ему предоставлялось очень мало в «Спартаке». В полной мере он не раскрылся, поэтому решили его продать. В «Крыльях» Максим чувствует себя уверенно, здорово играет. Конечно, он после этого сезона может стать игроком команды первой пятерки. Все прекрасно знают, что играть он умеет. Может, «Спартак» просто не его команда. Если ярко будет играть, то «Зенит», «Сочи» или ЦСКА могут его пригласить», — сказал Кечинов «СЭ».

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.

В составе «Спартака» Глушенков играл с весны 2019 года. За это время он провел 11 матчей за красно-белых.