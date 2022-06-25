Смородская отреагировала на новость об уходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость об уходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».

«Конечно, это ожидаемо. Легионеры хотят играть в Европе. Мы сейчас отстранены от европейских соревнований. Это тяжело переносится не только нашими футболистами, но и легионерами. Конечно, брать такого игрока зимой было риском. Своих игроков не хватает», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.