Смородская — об уходе Кухты из «Локомотива»: «Ожидаемо. Хотят играть в Европе»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость об уходе нападающего Яна Кухты в пражскую «Спарту».
«Конечно, это ожидаемо. Легионеры хотят играть в Европе. Мы сейчас отстранены от европейских соревнований. Это тяжело переносится не только нашими футболистами, но и легионерами. Конечно, брать такого игрока зимой было риском. Своих игроков не хватает», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.
25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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14
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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