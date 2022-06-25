Семин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе

Бывший главный тренер сборной России Семин оценил перспективы дебюта российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в футболе. Он отметил, что это очень травмоопасный вид спорта.

«Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе, — приводит слова Семина «РБК Спорт». — Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но футбол травмоопасный вид спорта для этих девчонок».

В начале июня 18-летняя Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. В своей лучшей попытке фигуристка показала результат 4,19 м.

Ранее она заявляла, что играет вместе с семьей в хоккей и футбол.