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Сегодня, 11:55

Семин предложил Трусовой и Валиевой попробовать себя в женском футболе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Семин оценил перспективы дебюта российских фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой в футболе. Он отметил, что это очень травмоопасный вид спорта.

«Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе, — приводит слова Семина «РБК Спорт». — Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но футбол травмоопасный вид спорта для этих девчонок».

В начале июня 18-летняя Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Лужниках. В своей лучшей попытке фигуристка показала результат 4,19 м.

Ранее она заявляла, что играет вместе с семьей в хоккей и футбол.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62b6c6009a7947f2a8c51978
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