Кечинов ответил на вопрос, может ли Литвинов стать капитаном «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, может ли хавбек красно-белых Руслан Литвинов в будущем стать капитаном команды.

«Вижу ли в Литвинове будущего капитана «Спартака»? Это все приходит с годами. Пока тяжело сказать, что-то заметить, потому что пока есть более опытные футболисты — Джикия, Соболев, которые выполняют роль вожаков. Но будем надеяться, что Литвинов превратиться в такого лидера и будет вести за собой команду», — приводит слова Кечинова Legalbet.

В прошедшем сезоне 21-летний полузащитник провел 34 матча, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.