КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей за брошенный на поле банан в матче Кубка с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что футбольный клуб «Волга» оштрафован на 500 тысяч рублей по итогам матчам FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3).

«Комиссаром и судьей матча были обозначены следующие дисциплинарные нарушения. Перед началом игры с сектора болельщикам «Зенита» были брошены снежки, которые попали в футболистов и судейскую бригаду. Санкции за бросание предметов в игроков оштрафовать ФК «Зенит» на 200 тысяч рублей», — заявил Григорянц.

Он также рассказал, что «Зенит» оштафован на 50 тысяч рублей за несогласованные баннеры.

«Что касается «Волги», штраф 20 тысяч рублей — за бросание предметов на поле. На трибуне болельщиков «Зенита» были размещены несогласованные баннеры. За это «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

На 91-й минуте матча с западной трибуны болельщиками ФК «Волга» был брошен банан. По вкс принимал участие гендиректор клуба, от «Зенита» — юриста. Мы посмотрели видеозапись данного эпизода. Позиция «Волги»: как пишет директор клуба, был брошен посторонний предмет. «Зенит» в своей позиции не касался данного вопроса", — добавил глава КДК.

Григорянц подчеркнул, что «Волга» проведет ближайший матч без зрителей.

«Мы увидели, откуда и куда был брошен банан. Все это оценили: за совершение зрителями действий, направленное на возбуждение ненависти и унижение оштрафовать ФК «Волга» на 500 тысяч и провести один ближайший матч без зрителей условно. ФК «Волга» назначен испытательный срок с момента принятия данного решения», — сказал Григорянц.

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.