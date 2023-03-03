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КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей за брошенный на поле банан в матче Кубка с «Зенитом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вендел и Аслан Дашаев в матче "Волга" - "Зенит"
Вендел и Аслан Дашаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что футбольный клуб «Волга» оштрафован на 500 тысяч рублей по итогам матчам FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:3).

 
В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

«Комиссаром и судьей матча были обозначены следующие дисциплинарные нарушения. Перед началом игры с сектора болельщикам «Зенита» были брошены снежки, которые попали в футболистов и судейскую бригаду. Санкции за бросание предметов в игроков оштрафовать ФК «Зенит» на 200 тысяч рублей», — заявил Григорянц.

Он также рассказал, что «Зенит» оштафован на 50 тысяч рублей за несогласованные баннеры.

«Что касается «Волги», штраф 20 тысяч рублей — за бросание предметов на поле. На трибуне болельщиков «Зенита» были размещены несогласованные баннеры. За это «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

На 91-й минуте матча с западной трибуны болельщиками ФК «Волга» был брошен банан. По вкс принимал участие гендиректор клуба, от «Зенита» — юриста. Мы посмотрели видеозапись данного эпизода. Позиция «Волги»: как пишет директор клуба, был брошен посторонний предмет. «Зенит» в своей позиции не касался данного вопроса", — добавил глава КДК.

Григорянц подчеркнул, что «Волга» проведет ближайший матч без зрителей.

«Мы увидели, откуда и куда был брошен банан. Все это оценили: за совершение зрителями действий, направленное на возбуждение ненависти и унижение оштрафовать ФК «Волга» на 500 тысяч и провести один ближайший матч без зрителей условно. ФК «Волга» назначен испытательный срок с момента принятия данного решения», — сказал Григорянц.

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит

 

ФК Волга (Нижний Новгород)
ФК Зенит
Артур Григорьянц
2
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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