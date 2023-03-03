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Сегодня, 14:42

Прокуратура Нидерландов запросила два года лишения свободы для Промеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокуратура Нидерландов потребовало два года лишения свободы для нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает NOS.

По данным источника, обвинение считает, что 31-летний футболист виновен в нападении с отягчающими обстоятельствами на своего двоюродного брата на семейной вечеринке в 2020 году. В зале суда были прослушаны телефонные разговоры вскоре после инцидента, в которых Промес якобы признался, что хотел зарезать своего двоюродного брата.

Сообщается, что адвокат игрока заявил на суде, что, по его мнению, прослушиваемые телефонные разговоры не должны использоваться в качестве доказательства. Эти звонки были перехвачены в связи с другим уголовным расследованием, которое ведется в отношении футболиста. Оно связанно с контрабандой наркотиков.

Приговор, скорее всего, будет вынесен через две недели. Футболист отрицает свою вину.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил игрока в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, футболист ударил родственника ножом. Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года.

Источник: NOS
Квинси Промес
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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