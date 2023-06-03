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Сегодня, 16:42

Казанский поделился мнением о перспективах ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телеведущий Денис Казанский поделился мнением о перспективах ЦСКА навязать борьбу «Зениту» в следующем сезоне.

«ЦСКА — одна из команд, которая навяжет борьбу. Трансферная кампания «Зенита» будет очень любопытной, потому что мы не очень понимаем судьбу бразильцев. От этого будет зависеть, что будет происходить на внутреннем рынке. Вполне возможны тектонические изменения, но, может, все останется как есть. Я думаю, что ЦСКА входит в группу команд, которые будут преследовать «Зенит», но на данный момент у питерцев невероятный запас прочности и уверенности. Гонка, может, и будет, но сейчас не кажется, что будет невероятно интригующей. Всегда есть варианты бороться с «Зенитом», но и у питерцев есть все компоненты, чтобы получить очередной титул и пойти за очередной звездой. У ЦСКА лимитирован состав, им нужен серьезный нападающий, важно избегать травм, а у «Зенита» таких проблем нет. Их игроки скамейки выходят и меняют результат — тот же преобразившийся Сергеев. У «армейцев» набор таких игроков ограничен — оказывают сильное влияние Обляков и Чалов, без них может исчезнуть атака. Пока таблица объективно показывает разницу между командами», — приводит слова Казанского Metaratings.ru.

«Зенит» является чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. В текущем чемпионате клуб из Санкт-Петербурга досрочно обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша турнира. ЦСКА перед заключительным туром идет на втором месте, отставая от сине-бело-голубых на 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kazanskii-u-cska-limitirovan-sostav-im-nuzhen-seryoznyi-napadayushii-a-u-zenita-takikh-problem-net-256018/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Казанский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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 19 1 3
Александр Соболев

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Спартак

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