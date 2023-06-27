Кавазашвили ждет от «Спартака» Кубок России и чемпионства в новом сезоне

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что в сезоне-2023/24 ждет от «Спартака» золотых медалей Российской РПЛ.

«Я всегда верю в «Спартак». С каждым годом команда идет вперед. В новом сезоне выступят еще лучше, потому что все набрались опыта. Жду и хочу от красно-белых всех призов: и Кубок России, и чемпионство», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.