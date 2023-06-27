Кавазашвили ждет от «Спартака» Кубок России и чемпионства в новом сезоне
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что в сезоне-2023/24 ждет от «Спартака» золотых медалей Российской РПЛ.
«Я всегда верю в «Спартак». С каждым годом команда идет вперед. В новом сезоне выступят еще лучше, потому что все набрались опыта. Жду и хочу от красно-белых всех призов: и Кубок России, и чемпионство», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.
«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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