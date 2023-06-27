Джикия не представляет, что «Спартак» может сыграть с медиакомандой «Бей Беги» в Кубке России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к команде «Бей Беги». Футболист вместе с форвардом красно-белых Александром Соболевым является создателями этой команды. В полуфинальном матче МКС «Родина Медиа» обыграла «Бей Беги».
— Не обидно, что «Бей Беги» не будет играть в Кубке России?
— Мне сказали, что кто выиграет третье место, тот поедет на Кубок России. Такой информацией я владею.
— Можете представить, что «Спартак» будет играть с «Бей Беги»?
— Нет.
— Вы настолько не верите, что команда «Бей Беги» сможет добрать до решающей стадии?
— Просто если вы будете ознакомлены с регламентом, то мы не имеем права участвовать и как-то находиться в «Бей Беги», когда дело будет касаться «Спартака» и наоборот.
— То есть вы уйдете из «Бей Беги», если такой матч случится?
— Пока я игрок «Спартака».
— Там важная история, необходимо будет подавать заявку, это юрлицо, вы должны быть обозначены как президент клуба «Бей Беги».
— Я буду обозначен как игрок футбольного клуба «Спартак».
— Отношение к коллективу «Бей Беги» вы не будете иметь примирительно к матчу на Кубке России?
— С кем будет играть?
— Но там необходимо подать заявку. Применительно к коллективу «Бей Беги» вы кто?
— В данном случае я буду просто зрителем.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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