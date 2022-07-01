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Кавазашвили считает, что Кутепов будет играть в основном составе за «Торпедо»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе экс-защитника красно-белых Ильи Кутепова в «Торпедо».

«Он будет играть в основном составе. Илье, естественно, будет сложно на первых парах, но он там вклинится в компанию. Он же все-таки опытный парень, долго играл в «Спартаке», в сборной. Футболист, который может играть, всегда понадобится, несмотря на то, что он в последнее время не играл в основном составе. Но из-за этого он же не разучился играть», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Анзор Кавазашвили
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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