Кавазашвили считает, что Кутепов будет играть в основном составе за «Торпедо»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе экс-защитника красно-белых Ильи Кутепова в «Торпедо».
«Он будет играть в основном составе. Илье, естественно, будет сложно на первых парах, но он там вклинится в компанию. Он же все-таки опытный парень, долго играл в «Спартаке», в сборной. Футболист, который может играть, всегда понадобится, несмотря на то, что он в последнее время не играл в основном составе. Но из-за этого он же не разучился играть», — сказал Кавазашвили «СЭ».
Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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