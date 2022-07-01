«Торпедо» объявило о подписании защитника Кутепова

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Илья Кутепов стал игроком «Торпедо».

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.