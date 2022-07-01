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Сегодня, 16:51

«Торпедо» объявило о подписании защитника Кутепова

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Илья Кутепов стал игроком «Торпедо».

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/803
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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