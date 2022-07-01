«Торпедо» объявило о подписании защитника Кутепова
Как ранее сообщал «СЭ», защитник Илья Кутепов стал игроком «Торпедо».
Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.
Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Кутепов провел всего 4 матча в Тинькофф РПЛ в составе красно-белых.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/803
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