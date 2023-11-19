Кавазашвили похвалил «Зенит» за трансферы иностранных футболистов

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил на вопрос, какому из клубов РПЛ лучше всего удается совершать трансферы иностранных игроков.

«Я в этом плане очень здорово поддерживаю «Зенит», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили. — Пускай у них 10 человек иностранцев, но пять из них — прекрасные готовые футболисты. Я согласен, что они дорогие. Но если у вас нет денег, тогда повернитесь на 180 градусов и посмотрите на свои детские спортивные школы и ставьте своих футболистов. Они через год будут давать замечательный результат».

В летнее трансферное окно «Зенит» подписал четырех иностранных футболистов. Всего в составе сине-бело-голубых 12 игроков из пяти различных стран.