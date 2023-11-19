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19 ноября, 23:38

Агент вратаря «Зенита» Васютина рассказал об интересе «Мольде» и «Юргордена» к игроку

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина рассказал об интересе шведских клубов к футболисту.

«Нет ли тревоги за будущее Васютина в «Зените»? Нет тревоги, но, к сожалению, пока он не играет. Третьим вратарем он не будет. Александр не совершал никаких результативных ошибок, в отличие от своих конкурентов, он неплохо выглядит, лучше конкурентов отражает пенальти, быстрее ногами. Пока просто не совсем понятно, почему он находится на скамейке запасных. Но футбол — это конкуренция. Поэтому просто терпим, работаем и смотрим вперед.
Есть ли вариант с возвращением Александра в Швецию? Он возможен. Главное, чтобы клуб соответствовал амбициям. По Саше действительно периодически спрашивают шведские и датские клубы. Они в принципе следят за ситуацией. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского. Норвежский «Мольде» и шведский «Юргорден» мониторят ситуацию. Датский «Норшелланн» тоже», — приводит «РБ Спорт» слова Дубровина.

В сезоне-2023/24 Васютин провел 5 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил 7 голов и отыграл 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего россиянина в 400 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Васютин
Футбол
ФК Зенит
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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 - : -
25.11 19:45
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