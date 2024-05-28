Кавазашвили назвал лучшего вратаря сезона РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим вратарем сезона в РПЛ.

«Лучшими вратарями по итогам сезона РПЛ я бы назвал Сафонова, Лантратова из «Локомотива» и Латышонка из «Балтики». У Сафонова больше практики в сборной России, поэтому ему можно дать первое место. На второе я бы поставил Лантратова», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В сезоне РПЛ-2023/24 25-летний Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и 11 раз сыграл на ноль.