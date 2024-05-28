Сергей Лапочкин: «Лучший арбитр РПЛ — Кирилл Левников»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что считает Кирилла Левникова лучшим арбитром сезона РПЛ-2023/24.
«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 — Кирилл Левников. Почему? Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».
Левников отработал 16 матчей в прошедшем сезоне РПЛ, в которых показал 64 предупреждения и одну красную карточку.
Источник: РБ Спорт
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|56
|
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|
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|5
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|
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|8
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|50
|
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|35
|
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|7
|11
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|22-31
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|
12
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|7
|10
|13
|34-41
|31
|
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|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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