Сергей Лапочкин: «Лучший арбитр РПЛ — Кирилл Левников»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что считает Кирилла Левникова лучшим арбитром сезона РПЛ-2023/24.

«Лучший арбитр Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024 — Кирилл Левников. Почему? Потому что он довольно стабильно прошел сезон, судил большие матчи без каких-то скандалов, без большого количества ошибок. Мне кажется, очень хороший сезон у Кирилла», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».

Левников отработал 16 матчей в прошедшем сезоне РПЛ, в которых показал 64 предупреждения и одну красную карточку.