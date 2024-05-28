Агент Обухова — о будущем игрока: «Ждем ответа от «Оренбурга»

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о возможном продлении контракта нападающего Владимира Обухова с «Оренбургом». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Будущее Владимира? Мы ждем ответа от «Оренбурга». Посмотрим, что будет в ближайшее время. На данный момент решения нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 32-летний Обухов сыграл за «Оренбург» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.