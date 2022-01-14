Каттани рассказал о ситуации с контрактами Бакаева, Жиго и Селихова

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с продлением контрактов Зелимхана Бакаева, Самуэля Жиго и Александра Селихова.

— Я обязан следить за всеми игроками, которые принадлежат «Спартаку». Тиль проводит великолепный сезон. Я бы хотел, чтобы он сейчас был в «Спартаке». Но у него контракт, он крепнет как игрок. То же самое могу сказать о Крале, хороший футболист. Мы держим в голове ситуацию с лимитом на легионеров.

— Какова ситуация с контрактами Бакаева, Жиго и Селихова? Какова вероятность ухода Жиго в летнее трансферное окно?

— «Спартак» не закрывает двери ни перед кем. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Все работают над этим вопросом. В ближайшие дни будет две хорошие новости касательно этих игроков. Но это не про тех игроков, контракты которых истекают в июле.

Ранее сообщалось, что Жиго, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно.