Хиддинк заявил, что российский футбол переживает сильный кризис

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о текущей ситуации в российском футболе.

«Как можно охарактеризовать состояние российского футбола? Переживает сильный кризис. Жаль, что это так», — приводит Хиддинка «РБ Спорт».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.