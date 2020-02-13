Кашшаи рассказал, будет ли Егоров работать в департаменте судейства РФС

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отметил, что бывший глава департамента Александр Егоров не будет работать в департаменте.

— Не хочу говорить о прошлом и оценивать работу Егорова, — сказал Кашшаи. — Мне нужно смотреть в будущее, проводить реформы, нам нужны новые методы работы. Нам очень помогает судейский комитет. Что касается Егорова, мы не планируем использовать его в качестве одного из сотрудников.

У нас много видеозаписей матчей первой части сезона. Мне нужно их тщательно проанализировать. Но, повторю, работу предыдущих руководителей оценивать не стану. Работаем на сборе с утра до ночи. (Александр Бобров)

Полностью интервью Кашшаи — здесь