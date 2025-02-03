Ди Марцио: Илич вылетит в Москву завтра утром

«Спартак» и «Торино» завершают подписание договора о трансфере полузащитника Ивана Илича, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Завтра 23-летний серб вылетит в Москву.

Ранее Ди Марцио сообщал, что красно-белые заплатят за игрока 20 миллионов евро.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.