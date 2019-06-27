Каррера рассказал, что никогда бы не пошел в ЦСКА

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал как отнесется к предложению возглавить ЦСКА, если оно поступит.

– Я бы никогда не пошел туда, – цитирует ITASportPress Карреру. – ЦСКА является историческим соперником "Спартака", никогда бы не предал болельщиков красно-белых. Я бы хотел вернуться в Россию, потому что у меня прекрасные воспоминания об этой большой стране.

Каррера тренировал "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством москвичи после 16-летнего перерыва выиграли чемпионат России. Также 55-летний итальянец является обладателем Суперкубка страны.

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