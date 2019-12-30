Карпин рассказал о состоянии Мамаева
16:14
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.
— Ничего нового с Павлом, нормально работал до отпуска, — цитирует Карпина РИА Новости. — Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе.
Усилит ли команду во второй части сезона? Посмотрим, сейчас рано говорить.
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