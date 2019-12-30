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Карпин рассказал о состоянии Мамаева

16:14
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.

— Ничего нового с Павлом, нормально работал до отпуска, — цитирует Карпина РИА Новости. — Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе.

Усилит ли команду во второй части сезона? Посмотрим, сейчас рано говорить.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191230/1563024139.html

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