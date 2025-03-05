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Орещук: «Спартак» не впечатлил с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» с «Оренбургом» меня не впечатлил, ожидал от них большего. Я хотел увидеть тот «Спартак», который был в конце первой части сезона. Сейчас мы видим «Спартак», который играл в середине сезона. Хотел увидеть против «Оренбурга» каток. До удаления Сидорова не было доминации. Будь сильнее футболисты «Оренбурга», у «Спартака» могли возникнуть проблемы.

Они вполне могут продлить свою серию. «Спартак» набирает форму через игры — это нормальная история. Форму набирают постепенно, чтобы в конце сезона быть на пике и накатить. Меня радует, что три команды имеют по 40 очков. Надеялся, что «Динамо» приблизится к этой тройке, но они потеряли очки», — цитирует Орещука Metaratings.

После 19 туров «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича по дополнительным показателям уступает «Зениту» и опережает «Краснодар».

Источник: Metaratings
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Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
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11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
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 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
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 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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