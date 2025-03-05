Орещук: «Спартак» не впечатлил с «Оренбургом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре РПЛ.

«Спартак» с «Оренбургом» меня не впечатлил, ожидал от них большего. Я хотел увидеть тот «Спартак», который был в конце первой части сезона. Сейчас мы видим «Спартак», который играл в середине сезона. Хотел увидеть против «Оренбурга» каток. До удаления Сидорова не было доминации. Будь сильнее футболисты «Оренбурга», у «Спартака» могли возникнуть проблемы.

Они вполне могут продлить свою серию. «Спартак» набирает форму через игры — это нормальная история. Форму набирают постепенно, чтобы в конце сезона быть на пике и накатить. Меня радует, что три команды имеют по 40 очков. Надеялся, что «Динамо» приблизится к этой тройке, но они потеряли очки», — цитирует Орещука Metaratings.

После 19 туров «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича по дополнительным показателям уступает «Зениту» и опережает «Краснодар».